Украинского эксперта выгнали из студии «Россия 1»

«Безобразие происходит!»: Попов выгнал из студии украинского эксперта

Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана.

Во время обсуждения ситуации в Донбассе гость передачи заявил , что он и его оппоненты-россияне никогда не сойдутся во мнении, потому что у их стран диаметрально противоположные национальные интересы.

Другие участники дискуссии начали перебивать Трюхана.

"Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать, ну, и действовать в соответствующем режиме, как любит Попов, например", — ответил им он.

Ведущий попросил гостя объяснить обвинения в свой адрес. Трюхан не ответил ему, а затем попросил не перебивать.

"Вы на меня накинулись, думаете, я без ответа оставлю?" — возмутился Попов

Трюхан продолжил говорить одновременно с журналистом, и тот потребовал от гостя покинуть студию.