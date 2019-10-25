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«Безобразие происходит!»: Попов выгнал из студии украинского эксперта 

РИА Новости 38 минут назад
Украинского эксперта выгнали из студии «Россия 1»
Фото: РИА Новости
Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана.
Во время обсуждения ситуации в Донбассе гость передачи заявил, что он и его оппоненты-россияне никогда не сойдутся во мнении, потому что у их стран диаметрально противоположные национальные интересы.
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта
Другие участники дискуссии начали перебивать Трюхана.
"Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать, ну, и действовать в соответствующем режиме, как любит Попов, например", — ответил им он.
Ведущий попросил гостя объяснить обвинения в свой адрес. Трюхан не ответил ему, а затем попросил не перебивать.
"Вы на меня накинулись, думаете, я без ответа оставлю?" — возмутился Попов
Трюхан продолжил говорить одновременно с журналистом, и тот потребовал от гостя покинуть студию.
"Безобразие происходит!" — прокомментировала происходящее соведущая Попова Ольга Скабеева.
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Теги:
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