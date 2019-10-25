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Психолог объяснил, почему нуждающиеся россияне не просят о помощи 

Аргументы Недели 30 минут назад
Почему нуждающиеся россияне не просят о помощи
Фото: pixabay.com
Социальный психолог Алексей Рощин прокомментировал слова Министра финансов России Антона Силуанова о том, что 15 миллионов бедных россиян не обращаются к государству за помощью, так как не знают, что она им положена.
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В эфире НСН психолог отметил, что бедные слои населения ограничены в доступе к информации. Это связано с тем, что вся информация постепенно "переезжает" в интернет, а это как раз та сфера, которая для этих людей недоступна.
"В стране невероятно деградируют обычные СМИ. Их становится меньше, они становятся все менее содержательными", — подчеркнул психолог.
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Теги:
Общество , Социология
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