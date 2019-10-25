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РЖД запланировали запустить «детского купе» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В России запустят «детское купе»
Фото: пресс-служба Федеральной пассажирской компании
Структура ОАО «РЖД» «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) успешно протестировала «детское купе», предназначенное для путешествий с детьми. Планируется, что сервис будет запущен во всей стране в 2020 году, рассказал гендиректор ФПК Петр Иванов.
Сервис тестировался с августа 2019 года в поезде Анапа-Москва. В итоге продажи детских билетов увеличились на 50%.
«Это гораздо больше, чем в целом по стране. Значит, это востребовано, это точно нужно, поэтому мы точно совершенно «детское купе» будем продвигать и дальше, точно будем эту историю тиражировать», — приводит слова Иванова «Интерфакс».
Проект ожидают некоторые доработки, так компания планирует оформить купе немного иначе, добавить и игрушки и сделать его, по словам Иванова, более user friendly.
В сервисе «детское купе» разработана дополнительная защита нижних полок от падения, также в купе есть игрушки и настольные игры.
Ранее РЖД показали, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны с душем, розетками, USB-разъемами и индивидуальным освещением.
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Теги:
Общество , Петр Иванов , Федеральная пассажирская компания , РЖД , Интерфакс
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