Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смертность от туберкулеза в России достигла национального минимума 

ТАСС 32 минуты назад
В Минздраве рассказали о смертности от туберкулеза в РФ
Фото: ТАСС
Смертность от туберкулеза в России снизилась за январь — август 2019 года на 13,6% и составила 5,1 случая на 100 тыс. населения, что соответствует национальному минимуму. Об этом в пятницу сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем Telegram-канале.
"Национального минимума достиг показатель смертности от туберкулеза. Так, смертность от туберкулеза за период январь — август 2019 года снизилась на 13,6% и составила 5,1 на 100 тыс. населения", — сообщил Салагай.
По данным Минздрава, за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась практически в два раза, а смертность от туберкулеза — в три раза.
"В целом за последние 10 лет среднегодовой темп снижения заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации составил 11,3%, среднегодовой темп снижения смертности составил 15,0%", — добавили в Минздраве.
Видео дня. Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
ТАСС: последние новости
Россиянам могут разрешить оплачивать поездки в метро и электричках пустыми бутылками Россиянам могут разрешить оплачивать поездки в метро и электричках пустыми бутылками Депутат Госдумы предложил проверять школьников на психологическую склонность к наркотикам Депутат Госдумы предложил проверять школьников на психологическую склонность к наркотикам В Якутии нашли крупнейший с 2016 года алмаз В Якутии нашли крупнейший с 2016 года алмаз 
Теги:
Общество , Олег Салагай , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одноклассница рассказала о стрелке-срочнике
Одноклассница рассказала о стрелке-срочнике37
Пока вы не уснули: Минск променял Россию
Пока вы не уснули: Минск променял Россию36
Белоруссия отреагировала на танки США у своих границ
Белоруссия отреагировала на танки США у своих границ42
«Плацкарт» может исчезнуть из российских поездов
«Плацкарт» может исчезнуть из российских поездов80
«Украина всем надоела, её могут ликвидировать»
«Украина всем надоела, её могут ликвидировать»47
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
00:30
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
Происшествия
Названа причина смертельной болезни в российском селе
02:34
Названа причина смертельной болезни в российском селе
Общество
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение