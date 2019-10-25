В Минздраве рассказали о смертности от туберкулеза в РФ

Смертность от туберкулеза в России достигла национального минимума

Смертность от туберкулеза в России снизилась за январь — август 2019 года на 13,6% и составила 5,1 случая на 100 тыс. населения, что соответствует национальному минимуму. Об этом в пятницу сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем Telegram-канале.

"Национального минимума достиг показатель смертности от туберкулеза. Так, смертность от туберкулеза за период январь — август 2019 года снизилась на 13,6% и составила 5,1 на 100 тыс. населения", — сообщил Салагай.

По данным Минздрава, за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась практически в два раза, а смертность от туберкулеза — в три раза.