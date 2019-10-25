Соседи пожаловались на державшую 700 собак женщину

Жители дачного товарищества в подмосковном Серпухове подали в суд на соседку, которая содержит на участке около 700 собак.

«Массовое скопление собак (около 600-700 штук) на этом участке круглосуточно нарушает тишину в округе. Нарушены права истцов на спокойный и полноценный отдых в домах и на садово-дачных участках», — говорится в иске.

Дачники требуют признать приют незаконным и обязать хозяйку освободить участок от собак.

Издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на радиостанцию «Ока FM» уточняет, что содержащиеся на даче собаки были выловлены сотрудниками компаний «Бобик» и «Крутой боб» в рамках контрактов, заключенных с администрациями шести поселений Новой Москвы и мэрией Серпухова.