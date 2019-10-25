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«Плацкарт» может исчезнуть из российских поездов 

Рамблер 28 минут назад
Название «плацкарт» вскоре может исчезнуть из классификации российских поездов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию» (ФПК).
В январе 2020 года ФПК, дочка РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании, планирует ввести новую классификацию поездов: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. При этом старые названия «плацкарт» и «купе» останутся в новой продуктовой линейке.
Генеральный директор ФПК Петр Иванов объяснил, что наряду с новыми названиями слова «купе» и «плацкарт» сохранятся, поскольку они фигурируют в «слишком большом количестве нормативных документов».
«И адаптировать под нашу маркетинговую политику уйдет достаточно много времени», — сказал он.
В ноябре РЖД представила дизайн новых плацкартных вагонов. В них, в частности, предусмотрены специальные шторки, позволяющие пассажиру закрыть свою полку, а также розетка и USB-разъем для каждого места.
Комментарии81 
Теги:
Общество , Видео , Петр Иванов , РЖД
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