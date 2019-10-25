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«Росконтроль» отчитался о проверке гречки 

RT на русском 1 час назад
«Росконтроль» отчитался о проверке гречки
Фото: РИА Новости
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» отчитался о проверке гречневой крупы отечественного производства. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Изучена продукция марок «Агро-Альянс», Makfa, «Увелка», «Алтайская сказка» и Prosto. Вся она прошла испытание на безопасность потребления.
По словам экспертов, качество гречки улучшилось — процент доброкачественных зёрен почти во всех образцах оценивается в 99,9%.
Наибольшее число баллов набрали «Агро-Альянс» и «Увелка».
Ранее глава зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на гречневую крупу в России.
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Теги:
Общество , Аркадий Злочевский , Макфа
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