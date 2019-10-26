Российский тележурналист Владимир Соловьев заявил, что его политическое ток-шоу, выходящее на канале «Россия 1», смотрят даже в африканских странах. Соответствующий пост телеведущий опубликовал в своем telegram-канале.
«И в Бурунди смотрят мою программу», — написал Соловьев, приложив к сообщению фото, присланное ему путешественником Виктором Охотиным. На снимке действительно видно, что в африканском государстве Бурунди кто-то из местных жителей смотрит выпуски программы Соловьева на «России 1».
Ранее Соловьев рассказал о том, что зрителям его шоу на канале «Россия 1» больше нравится слушать обсуждения политической жизни Украины, а не размер пенсий в РФ.
Как писало «URA.RU», Соловьев с большим отрывом возглавил рейтинг телеведущих, которым сильнее всего доверяют россияне.
telegram-канал Владимира Соловьева
Ведущему канала «Россия 1» доверяет 23% опрошенных. Соловьев полагает, что он стал лидером рейтинга ведущих, которым доверяют россияне, из-за интереса к нему и его программам со стороны сторонников блогера Алексея Навального. Помимо Соловьева, в число лидеров по доверию россиян попали Ольга Скабеева и Андрей Малахов.