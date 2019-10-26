Телеведущий Соловьев заявил, что его шоу смотрят даже в Африке. ФОТО

Российский тележурналист Владимир Соловьев заявил, что его политическое ток-шоу, выходящее на канале «Россия 1», смотрят даже в африканских странах. Соответствующий пост телеведущий опубликовал в своем telegram-канале.

«И в Бурунди смотрят мою программу», — написал Соловьев, приложив к сообщению фото, присланное ему путешественником Виктором Охотиным. На снимке действительно видно, что в африканском государстве Бурунди кто-то из местных жителей смотрит выпуски программы Соловьева на «России 1».

Ранее Соловьев рассказал о том, что зрителям его шоу на канале «Россия 1» больше нравится слушать обсуждения политической жизни Украины, а не размер пенсий в РФ.

Как писало «URA.RU», Соловьев с большим отрывом возглавил рейтинг телеведущих, которым сильнее всего доверяют россияне.

telegram-канал Владимира Соловьева