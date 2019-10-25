«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа

Книгу Маргариты Грачевой «Счастлива без рук» невозможно читать без слез. Так читатели отзываются о ней в инстаграме автора.

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Грачева решила развестись с мужем Дмитрием, и тот по этой причине отвез ее в лес и несколько раз ударил топором по запястьям. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Врачи смогли восстановить Грачевой одну руку, а вторую ей заменил протез.

2 октября 2019-го Грачева объявила, что написала книгу о произошедшем с ней, и та поступила в продажу. 9 октября девушка анонсировала в своем инстаграме встречу с читателями в Серпухове 19-го. В комментариях к этому посту пользователи соцсети, уже прочитавшие книгу, стали делиться впечатлениями от нее.

«Наревелась от души. Спасибо. Здоровья вам и удачи», — написала одна из них.

Многие другие также упоминали, что без слез книгу читать невозможно — настолько она грустная. Грачеву же они называли умницей, красавицей, героиней, светлой и необыкновенной женщиной, силу ее духа — невероятной, желали ей здоровья, счастья и любви.