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«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа 

Рамблер 30 минут назад
Книгу Маргариты Грачевой «Счастлива без рук» невозможно читать без слез. Так читатели отзываются о ней в инстаграме автора.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Грачева решила развестись с мужем Дмитрием, и тот по этой причине отвез ее в лес и несколько раз ударил топором по запястьям. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Врачи смогли восстановить Грачевой одну руку, а вторую ей заменил протез.
2 октября 2019-го Грачева объявила, что написала книгу о произошедшем с ней, и та поступила в продажу. 9 октября девушка анонсировала в своем инстаграме встречу с читателями в Серпухове 19-го. В комментариях к этому посту пользователи соцсети, уже прочитавшие книгу, стали делиться впечатлениями от нее.
«Наревелась от души. Спасибо. Здоровья вам и удачи», — написала одна из них.
Многие другие также упоминали, что без слез книгу читать невозможно — настолько она грустная. Грачеву же они называли умницей, красавицей, героиней, светлой и необыкновенной женщиной, силу ее духа — невероятной, желали ей здоровья, счастья и любви.
«Очень мне хочется верить, что это вам оптом и одним махом судьба вывалила все *** (плохое. — Прим. ред.), которое положено в течение целой жизни, и дальше будет только хорошее», — написала одна из читательниц.
Комментарии52 
Теги:
Общество , Видео , Маргарита Грачева
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