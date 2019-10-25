«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа

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Читатели рыдают над книгой девушки, которой ревнивый муж отрубил руки. ФОТО 

Ura.Ru 19 минут назад
В ТЦ «Европейский» в Москве 24 октября прошла презентация книги «Счастлива без рук». Автором произведения является Маргарита Грачева, которая стала жертвой зверств собственного мужа.
«Ее (автора книги — прим. ред.) задарили подарками на встрече с читателями. Было видно, что история очень отзывается в людях. Все хотели с ней сфотографироваться, обняться», — делится впечатлениями о презентации фотокорреспондент «URA.RU» Владимир Андреев.
В произведении Грачева рассказала читателям историю своей жизни и раскрыла подробности произошедшей с ней трагедии. «Без слез читать невозможно. Вы умничка. Здоровья Вам!» — написала под постом женщины в Instagram пользователь с ником helburla. «Как только книга пришла, я читала всю ночь, под утро уже не просто текли слезы, а хотелось реветь в голос!» — добавила pankovetsliudmila.
Маргарита Грачева — жена и мать двоих сыновей. В декабре 2017 года из-за известия о разводе ей отрубил руки бывший супруг. Врачам удалось спасти ей одну кисть, вторую заменил протез. После пережитой трагедии женщина продолжает жить полной жизнью: недавно она даже снялась в откровенной фотосессии.
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Теги:
Общество , Видео , Маргарита Грачева , Владимир Андреев , Москва
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