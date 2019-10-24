«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии

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«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за откровенных фото 

Газета.Ru 12 часов назад
Магнитогорского детского тренера Екатерину Конопенко, которую уволили с работы из-за эротических фото 19-летней давности, вызвали на допрос по подозрению в изготовлении и распространении порнографии. Ранее на педагога уже подавали заявление в прокуратуру в связи с откровенными снимками, а также стихами, которые женщина публикует в Сети. По словам экс-омбудсмена Челябинской области, в них Конопенко пропагандирует насилие и смерть.
Тренер детского юношеского центра по кикбоксингу Екатерина Конопенко, которую уволили из-за обнаженного фото, вызвана на допрос магнитогорскими правоохранителями. По словам педагога, к ней домой пришли с повесткой из-за подозрения в незаконном изготовлении и обороте порнографии.
«Мне объявили войну. Утром 23 октября меня разбудил звонок домофона. Представляется сотрудник полиции, а я только от подушки голову оторвала. Он сказал, что пришел пригласить меня в Ленинский РОВД — я этого не поняла, так как ранее мной занималась Правобережная прокуратура, и тогда в возбуждении дела отказали, а никаких новых дел против меня не было. Это война», — рассказала «Газете.Ru» Конопенко.
Правоохранитель пояснил, что заявление на педагога подала уполномоченная по правам человека в Челябинской области. Это могла быть Маргарита Павлова, которая до недавнего времени занимала пост омбудсмена и выступала против того, чтобы тренер работала в детском центре.
«Скорее всего, против меня возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ. В конце он (полицейский — прим. ред.) еще заявил, что, если я не приду, то он будет вынужден пригласить меня в принудительном порядке — это либо угроза, либо уголовное преследование», — рассказала бывшая преподавательница.
В завершении визита майор полиции попытался задать тренеру несколько вопросов, однако она отказалась отвечать на них без адвоката. По словам женщины, уже на следующей неделе, 30 октября, ей предстоит посетить два судебных заседания: одно по восстановлению на работе, другое — против прокуратуры Правобережного района.
Скандальные фотографии бывшая преподавательница сделала еще в 2000-м году — тогда она приняла участие в эротической черно-белой фотосессии. Снимки, по словам женщины, использовались в рамках культурного проекта «Эксперимент» для оформления поэтического альбома. Через 10 лет в фотосессии другого проекта приняла участие и ее шестилетняя дочь — там она позировала с пистолетом и мечом. Параллельно педагог писала стихи на поэтических порталах.
В августе 2019 года родители учеников обнаружили в Сети откровенные фото педагога 19-летней давности. При этом изображения были опубликованы не на странице женщины, а стороннем сайте, который не имеет к ней отношения.
Вскоре о фотографии узнала Маргарита Павлова — на тот момент омбудсмен Челябинской области. 26 сентября она написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Конопенко в детском центре. Насторожили ее и стихи тренера — по словам омбудсмена, в своих произведениях женщина пропагандирует смерть и насилие.
В то же время в ведомство обратилась коллега Конопенко по детскому центру — завхоз Лариса Рогозина. Правда, она пришла в отделение правоохранительных органов с просьбой начать другую проверку в отношении тренера, а именно — по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщина посчитала, что фотосессия дочери педагога 2010 года свидетельствует о жестоком обращении с ребенком.
В итоге своим расследованием занялся региональный инспектор по делам несовершеннолетних: специалист побывал в школе, где учится теперь уже 17-летняя дочь подозреваемой, опросил соседей и других знакомых семьи. В итоге УМВД Магнитогорска вынесло решение в пользу преподавательницы.
«Фотографии не несут негативного характера, во время фотосессии в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не осуществлялось, снимки сделаны в рамках художественной фотосессии, указанные в обращении сведения не подтвердились», — сообщили в ведомстве RT.
Несмотря на это, руководство детского центра уволило Конопенко. Она же намерена оспорить решение учреждения и вернуться к работе тренером. «Задача — пройти все судебные инстанции. Профсоюз сказал, что есть выход на Конституционный суд, ЕСПЧ. Даже если на местном уровне ситуация будет решена не в мою пользу, мне сказали, что вплоть до ЕСПЧ будем доходить», — рассказала жительница Магнитогорска газете «Наша Версия».
Конопенко уверена: вся история началась вовсе не из-за фотографий. По словам экс-преподавательницы, с инициативой увольнения изначально выступила директор детского центра, в котором Конопенко проводила занятия. Незадолго до скандала глава учреждения распорядилась убрать из здания живой уголок с питомцами, в котором воспитанники центра долгое время ухаживали за птицами. Тренер стала бороться за возвращение уголка, из-за чего между ней и директором вспыхнул конфликт.
При этом родители, дети которых занимались кикбоксингом, называют бывшего тренера компетентным педагогом. Эротические фотографии 19-летней давности они считают личным делом Конопенко. Отметим, что женщина работала в системе образования с 1999 года.
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Теги:
Общество , Видео , Статьи , Маргарита Павлова , ЕСПЧ , Генпрокуратура РФ , МВД , Газета.Ru , Газета "Наша версия" , Челябинская Область
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