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Россияне потратили почти 189 млн на спиртовую настойку боярышника 

News.ru 1 час назад
За девять месяцев текущего года россияне приобрели почти 12 млн 722 тыс. упаковок спиртовой настойки боярышника, потратив на этот препарат почти 189 млн рублей. При этом по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года спрос существенно снизился. Так, с января по сентябрь 2018 года было продано более 13 млн 240 тыс. упаковок на общую сумму более 202 млн 663 тыс. Такие данные News.ru предоставило аналитическое агентство DSM Group.
Продажи настойки боярышника падают уже несколько лет подряд. Если в 2016 году россияне купили почти 22 млн 535 тыс. упаковок на общую сумму более 340 млн 915 тыс., то в 2018 году уже почти 17 млн 860 тыс. упаковок, потратив более 271 млн 179 тыс. рублей.
Как ранее писал News.ru, зимой 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление «Боярышником». Из-за спиртосодержащей жидкости пострадали более 120 человек, 76 из которых погибли.
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