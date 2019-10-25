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Названа лучшая российская гречка 

Lenta.ru 50 минут назад
Названа лучшая российская гречка
Фото: ТАСС
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование гречневой крупы популярных производителей. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
В тестировании приняла участие продукция марок «Агро-Альянс», Makfa, «Увелка», «Алтайская сказка» и Prosto. Испытания на безопасность прошли все образцы. Эксперты констатировали, что качество продукции улучшилось: процент доброкачественных зерен почти во всех образцах составил 99,9 процента. По результатам экспертизы все образцы могут быть рекомендованы к покупке.
Во вторник, 22 октября, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» написала, что российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о повышении цен. Отмечается, что речь идет о росте на 20-25 процентов. В розничной сети «Командор» сообщили об увеличении цены поставщиков до 50 процентов на фасованную продукцию.
В Минсельхозе в свою очередь подчеркнули, что стоимость крупы остается стабильной. В ведомстве полагают, что это свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет и позволит производителям выйти на уровень рентабельности.
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Общество , Демьян Кудрявцев , Макфа , Минсельхоз , Ведомости , Lenta.ru
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