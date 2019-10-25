Ургант высмеял политика

Телеведущий Иван Ургант высмеял предложение члена Общественной палаты РФ, выходца из Свердловской области Павла Пожигайло закрыть все театры в России. Шоумен пошутил, что, следуя логике политика, стоит запретить спорт, письменность и даже речь.
В очередном выпуске своей вечерней программы Ургант нашел смешными аргументы Пожигайло, утверждающего, что театры заменяют россиянам литургии и походы в церковь. Ведущий в шутку предложил не останавливаться на этом.
«Нужно запретить спорт, поскольку это супружеская неверность, посмотрите — мужики обнимаются, потеют, для этого же есть жена. Нужно запретить письменность, потому что это в чистом виде рукоблудие. И речь можно запретить, потому что языком можно произносить такие грешные фразы, как «Театр — это искусство»», — посмеялся Ургант.
Телеведущий заявил, что можно пойти еще дальше и запретить рты.
«Подождите, а как же Павел Пожигайло будет озвучивать свои предложения?» — поинтересовался у Урганта его соведущий Дмитрий Хрусталев. «А ему для этого рот-то зачем?» — пошутил шоумен.
Уроженец свердловского города Сысерть Пожигайло выступил с предложением закрыть театры в России, объяснив инициативу своей «жесткой позицией верующего человека». По его словам, с подобной идеей в свое время выступал писатель Федор Достоевский, считающий, что в России посещение театра для многих людей заменило походы в церковь, передает «Царьград». Кроме того, политик выступил против изучения английского языка в школах, отмечает агентство Nation News.