Ургант высмеял политика

Ургант высмеял предложение политика с Урала закрыть все театры в России

В очередном выпуске своей вечерней программы Ургант нашел смешными аргументы Пожигайло, утверждающего, что театры заменяют россиянам литургии и походы в церковь. Ведущий в шутку предложил не останавливаться на этом.

«Нужно запретить спорт, поскольку это супружеская неверность, посмотрите — мужики обнимаются, потеют, для этого же есть жена. Нужно запретить письменность, потому что это в чистом виде рукоблудие. И речь можно запретить, потому что языком можно произносить такие грешные фразы, как «Театр — это искусство»», — посмеялся Ургант.

Телеведущий заявил, что можно пойти еще дальше и запретить рты.

«Подождите, а как же Павел Пожигайло будет озвучивать свои предложения?» — поинтересовался у Урганта его соведущий Дмитрий Хрусталев. «А ему для этого рот-то зачем?» — пошутил шоумен.