В России появится чёрный список дебоширов в поездах

Чёрный список дебоширов в поездах может появиться в России

Хамзаев предлагает лишать людей из этого списка права передвигаться на поездах в течение года. Также «Трезвая Россия» выступает за увеличение штрафов за распитие алкоголя и курение в общественных местах, равно как и за появление там в нетрезвом виде. Максимальная сумма взыскания при этом может достигать 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Пьяные пассажиры несут угрозу и персоналу железнодорожных компаний. Так, только за первое полугодие 2019 года пострадало свыше 30 проводников, начальников пассажирских поездов, попытавшихся утихомирить буйных пассажиров, — подчеркнул руководитель проекта.