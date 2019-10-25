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Чёрный список дебоширов в поездах может появиться в России 

News.ru + ещё 3 1 час назад
В России появится чёрный список дебоширов в поездах
Фото: РИА Новости
Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением создать базу данных лиц, уже устраивавших дебоши на железной дороге.
Хамзаев предлагает лишать людей из этого списка права передвигаться на поездах в течение года. Также «Трезвая Россия» выступает за увеличение штрафов за распитие алкоголя и курение в общественных местах, равно как и за появление там в нетрезвом виде. Максимальная сумма взыскания при этом может достигать 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Пьяные пассажиры несут угрозу и персоналу железнодорожных компаний. Так, только за первое полугодие 2019 года пострадало свыше 30 проводников, начальников пассажирских поездов, попытавшихся утихомирить буйных пассажиров, — подчеркнул руководитель проекта.
Как писал News.ru ранее, два жителя Омска были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в международном аэропорту Новосибирска. Ожидающие вылета в Таиланд дебоширы вели себя неадекватно, использовали нецензурную лексику и провоцировали конфликты с другими пассажирами.
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Комментарии
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Султан Хамзаев , МВД , ИТАР-ТАСС
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