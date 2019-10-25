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Учителя назвали самые нелепые заблуждения учеников о сексе 

Lenta.ru 27 минут назад
Названы самые нелепые заблуждения учеников о сексе
Фото: globallookpress.com
Пользователи Reddit, когда-либо преподававшие сексуальное образование, назвали странные заблуждения своих учеников об интимной жизни, с которыми им приходилось сталкиваться.
По рассказам юзеров, многие подростки не знали, как на самом деле происходит зачатие.
«Мне пришлось объяснять, что в девочку не надо мочиться, чтобы она забеременела», — писал Adamsquishy.
Комментатор SunnyCarol однажды беседовал с десятиклассницами, которые были уверены в том, что можно забеременеть после анального секса.
Юзер ET318 вспомнил, как ребенок поинтересовался, правда ли у лесбиянок сперма хранится в локтях. Пользователь SigKapEPA52 однажды имел дело с беременной 15-летней девушкой, которая думала, что если во время секса она будет сверху, зачатия не произойдет из-за силы притяжения.
Drunk-leprechaun рассказал о рассмешившем его вопросе школьника, который предположил, что женщины испытывают оргазм во время менструации. Некоторые дети имели неправильное представление о способах предохранения. Например, одна девочка, по словам юзера Sc246810, думала, что презерватив можно заменить спринцеванием напитком «Спрайт» после секса.
Ранее пользователи Reddit, работающие в медицинской сфере, раскрыли заблуждения пациентов, которых им приходилось лечить.
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Общество , Социология
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