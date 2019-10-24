Соловьёв требует посадить поручителей Губайдуллина

«Пусть ответят»: Соловьёв требует посадить поручителей сбежавшего оппозиционера

Телеведущий Владимир Соловьев в своём Telegram-канале потребовал ужесточить ответственность для людей, которые поручились за сбежавшего из России Айнара Губайдуллина. По его мнению, поручители достойны тюремного заключения.

Айдар Губайдуллин — студент МФТИ, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве . Ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде после того, как за него поручились 57 человек, в том числе и преподаватели ВУЗа, где он учился. В результате Губайдуллин покинул страну и сейчас находится в розыске.

В своём сообщении Соловьев сравнил поручительство по кредиту с поручительством по уголовному делу. По его мнению, последнее обещает подписавшемуся «дикий хайп», который обойдётся всего в 10 тысяч рублей.

«Может пусть ответят соразмерно? По делу пустившегося в бега Губайдуллина поручилось 57 человек. Грозит 8 лет. Вот пусть за него и отсидят по полтора месяца в тюрьме. Чтобы почувствовать ответственность за поручительство», — заявил телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Соловьев также подчеркнул, что как вариант можно было бы вообще отменить личное поручительство по уголовным делам в России.