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«Пусть ответят»: Соловьёв требует посадить поручителей сбежавшего оппозиционера 

Рамблер 56 минут назад
Соловьёв требует посадить поручителей Губайдуллина
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев в своём Telegram-канале потребовал ужесточить ответственность для людей, которые поручились за сбежавшего из России Айнара Губайдуллина. По его мнению, поручители достойны тюремного заключения.
Айдар Губайдуллин — студент МФТИ, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве. Ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде после того, как за него поручились 57 человек, в том числе и преподаватели ВУЗа, где он учился. В результате Губайдуллин покинул страну и сейчас находится в розыске.
В своём сообщении Соловьев сравнил поручительство по кредиту с поручительством по уголовному делу. По его мнению, последнее обещает подписавшемуся «дикий хайп», который обойдётся всего в 10 тысяч рублей.
«Может пусть ответят соразмерно? По делу пустившегося в бега Губайдуллина поручилось 57 человек. Грозит 8 лет. Вот пусть за него и отсидят по полтора месяца в тюрьме. Чтобы почувствовать ответственность за поручительство», — заявил телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Соловьев также подчеркнул, что как вариант можно было бы вообще отменить личное поручительство по уголовным делам в России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», некий отец Сергий оформил в Сети петицию, в которой назвал Соловьева экстремистом, а также призвал отнять у него итальянское гражданство, запретить ему бывать в США и странах ЕС и вести политические шоу. В ответ телеведущий назвал автора инициативы «несчастным, тяжелобольным человеком» и «идиотом», возомнившим себя священником.
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Комментарии1
Общество , Владимир Соловьев , ЕС , Москва
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