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«Чуть не умер»: украинский политолог Ковтун попал в реанимацию 

Рамблер 19 минут назад
«Чуть не умер»: скандальный политолог в реанимации
Фото: ВКонтакте
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимацию. Об этом сообщил политтехнолог Константин Долгов в Twitter.
«Ого. Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю — где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался», — написал он.
Вячеслав Ковтун известен своими скандальными высказываниями на российских политических ток-шоу, из-за которых его неоднократно выгоняли из студии.
В июле «Рамблер» сообщал, что телеведущий Владимир Соловьев предрек Ковтуну «жизнь в канаве» в том случае, если его окончательно выгонят с российских телеканалов.
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Общество , Владимир Соловьев , Вячеслав Ковтун
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