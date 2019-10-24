«Чуть не умер»: скандальный политолог в реанимации

Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимацию. Об этом сообщил политтехнолог Константин Долгов в Twitter.
«Ого. Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю — где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался», — написал он.
Вячеслав Ковтун известен своими скандальными высказываниями на российских политических ток-шоу, из-за которых его неоднократно выгоняли из студии.
В июле «Рамблер» сообщал, что телеведущий Владимир Соловьев предрек Ковтуну «жизнь в канаве» в том случае, если его окончательно выгонят с российских телеканалов.