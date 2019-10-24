В судах появятся комнаты для мирных переговоров

В судах появятся специальные комнаты для мирных переговоров

В пятницу вступают в силу новые правила примирительных процедур. С 25 октября граждане получат уникальную возможность договориться по-хорошему и отменить даже вступившее в силу решение суда.

Мирные правовые механизмы особенно могут пригодиться в семейных спорах. Например, в последнее время все чаще в суды стали приходить бабушки и дедушки, требуя прописать график общения с внуком. Такие иски подаются от обиды на своих детей, ставших родителями и мешающих, по мнению бабушек, общаться с внучатами. Конфликт отцов и детей плавно перетекает в конфликт отцов и дедов.

Судебные примирители смогут подключиться к делу на любой стадии, они помогут составить мировое соглашение, которое утвердит суд Камнем преткновения может стать любая, казалось бы, мелочь. Например, однажды в Омске в ходе судебного процесса по разную сторону барьера сошлись взрослая и пожилая части семьи. Бабушка и дедушка хотели, чтобы сын и сноха привозили внуков к ним домой, а сын и сноха говорили, мол, хотите видеть, приезжайте сами. В итоге помогать налаживать семейные связи пришлось судебным приставам.

Однако в таких делах редко остается довольной даже какая-то одна сторона. Как правило, страдают все. Поэтому предлагается другой способ: людям помогут урегулировать семейные проблемы специальные посредники. В судах для этого появятся особые люди: судебные примирители. А переговоры будут проходить в выделенных специально для того кабинетах в суде.

Посредник объяснит все правовые последствия, поможет найти решение, которое устроит всех и юридически, и по-человечески. В том же споре между бабушками и родителями своевременное вмешательство судебного примирителя могло бы привести к более спокойному исходу, когда все договорились по-хорошему.

Наши граждане в свое время услышали призывы государства решать все спорные проблемы не в затяжных кухонных склоках, не с помощью кулачных разборок, а цивилизованно, в правовом поле. Сегодня в суды идет лавина исков по самым разным поводам — от соседских конфликтов до выяснения бизнес-отношений.

Как подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников , новые законы позволят широко применять способы урегулирования споров посредством примирительных процедур на основе добровольного волеизъявления сторон, в том числе при содействии суда. Это значит, что принуждать к миру никого не будут, но людей попробуют уговорить решить все без злобы.

"Примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по ходатайству стороны или по предложению суда при согласии сторон", — говорит Павел Крашенинников.

Пленум Верховного суда России уже подготовил проект регламента судебного примирения. В ближайшее время документ будет принят. Также Верховный суд утвердит список судебных примирителей. Как сообщил секретарь пленума Верховного суда России Виктор Момотов, заявления подали более тысячи судей в отставке.

Главное преимущество посредников в том, что они нейтральны и не выступают на чьей-то конкретной стороне. Их задача — помочь людям договориться, а для этого надо сбавить градус напряжения между конфликтующими сторонами.

По новым правилам заключить мировое соглашение можно даже после того, как дело рассмотрено апелляционной инстанцией и вступило в законную силу.

Это значит, что люди могут сесть за стол переговоров даже тогда, когда уже судебные решения приняты. И при помощи посредника договориться о взаимоприемлемых условиях.

В таком случае Кассационный суд отменит решения нижестоящих инстанций и утвердит мировое соглашение.

"Судебное примирение, как и медиация, предполагает наличие посредника в урегулировании конфликта, — поясняет кандидат юридических наук Анастасия Бессонова. — Однако принципиальное отличие заключается в различных требованиях, предъявляемых к судебному примирителю и профессиональному медиатору.

Судебным примирителем может выступать судья в отставке, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в области юриспруденции не менее пяти лет.

В то время как требования к профессиональному медиатору предполагают наличие любого высшего образования и дополнительного профессионального образования по вопросам применения процедуры медиации".

Важной новеллой Анастасия Бессонова назвала расширение сферы применения примирительных процедур на область административных споров, например, налоговые споры. В свое время до Верховного суда России дошел спор одного фермера из Белгородской области. Местная налоговая инспекция назначила ему большой налог после того, как он купил машину. Логика была такова: якобы с денег, которыми он заплатил за покупку, не был уплачен налог, значит надо заплатить сейчас. Это был так называемый налог с покупки. Но руководство ФНС не поддержало подчиненных, в суде представители центра попросили принять решение в пользу фермера. Истец в результате даже прослезился.

Если бы на тот момент действовали судебные примирители, все можно было бы решить раньше и спокойней, без судебного заседания.

А как у них

Во Франции институт судебных примирителей существует не один десяток лет. Примирители являются официальными лицами судебных инстанций, приносят присягу, хотя и не включены в штатное расписание этих структур. Это означает, что судебные примирители работают на добровольной основе и зарплаты не получают. Правда, им компенсируются расходы, связанные с их деятельностью. Их главная цель, используя согласительные процедуры, — не доводить дело до судебного процесса между сторонами в основном по гражданским делам. Таким, например, как конфликты между квартировладельцами и арендаторами и другим распрям, из-за которых местные суды оказываются завалены горой исков. Подавляющее большинство примирителей — профессионалы органов юстиции, включая судебные, в пенсионном возрасте — от 65 до 75 лет. В настоящее время таких примирителей во Франции насчитывается 2230 человек. Причем по закону о модернизации юридической системы страны их роль будет возрастать и их число в ближайшие годы увеличится минимум на 30 процентов.

Примирители могут быть задействованы как самими конфликтующими сторонами (90 процентов случаев), так и судьей, которому поручено рассмотрение дела. Наряду с судебными примирителями во Франции существуют судебные медиаторы. Они являются независимыми посредниками и проходят обязательную аккредитацию при судах, как правило, специализируясь на той или иной тематике. К примеру, для проведения семейной медиации таким посредникам требуется не только юридический опыт, но и особый диплом, который можно получить после трехлетнего курса обучения и итогового тестирования. Такой документ выдается префектом региона. Услуги медиаторов оплачивают обе стороны, заинтересованные в разрешении спора.