СМИ: Всероссийская диспансеризация оказалась фейком

Фонд независимого мониторинга «Здоровье» провёл опрос среди 3700 медицинских работников по поводу диспансеризации, с которой Минздрав связывал надежды на улучшение здоровья нации. 74% респондентов заявили, что официальные данные о выполнении планов работы нельзя считать достоверными.

Более половины опрошенных медиков считают, что региональные органы здравоохранения вообще не принимают мер по профилактике заболеваний. 40% указали на то, что сталкивались со случаями проведения диспансеризации только на бумаге, для отчётности.

Кроме того, многие врачи, особенно в отдалённых районах страны, попросту не могут выявить серьёзные, в том числе онкологические заболевания. Пациентам просто дают заполнить анкету и отправляют с миром.

При этом запланированного Минздравом снижения общей смертности в результате тотальной диспансеризации не произошло. По данным Счётной палаты, после начала оптимизации здравоохранения в 2014 году в 49 регионах страны смертность увеличилась.

В 17,5 тысячах населённых пунктов отсутствует медицинская инфраструктура, а 11 тысяч из них расположены более чем в 20 км от ближайшего медицинского учреждения, передают «Новые известия».

Ранее News.ru писал, что примерно половина жителей России, прошедших диспансеризацию в 2018 году, страдают от хронических заболеваний. В данном случае речь идёт о гражданах страны старше 18 лет.