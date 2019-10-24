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СМИ: Всероссийская диспансеризация оказалась фейком 

News.ru 1 час назад
СМИ: Всероссийская диспансеризация оказалась фейком
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Фонд независимого мониторинга «Здоровье» провёл опрос среди 3700 медицинских работников по поводу диспансеризации, с которой Минздрав связывал надежды на улучшение здоровья нации. 74% респондентов заявили, что официальные данные о выполнении планов работы нельзя считать достоверными.
Более половины опрошенных медиков считают, что региональные органы здравоохранения вообще не принимают мер по профилактике заболеваний. 40% указали на то, что сталкивались со случаями проведения диспансеризации только на бумаге, для отчётности.
Кроме того, многие врачи, особенно в отдалённых районах страны, попросту не могут выявить серьёзные, в том числе онкологические заболевания. Пациентам просто дают заполнить анкету и отправляют с миром.
При этом запланированного Минздравом снижения общей смертности в результате тотальной диспансеризации не произошло. По данным Счётной палаты, после начала оптимизации здравоохранения в 2014 году в 49 регионах страны смертность увеличилась.
В 17,5 тысячах населённых пунктов отсутствует медицинская инфраструктура, а 11 тысяч из них расположены более чем в 20 км от ближайшего медицинского учреждения, передают «Новые известия».
Ранее News.ru писал, что примерно половина жителей России, прошедших диспансеризацию в 2018 году, страдают от хронических заболеваний. В данном случае речь идёт о гражданах страны старше 18 лет.
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Общество , Социология , Минздрав РФ , Новые Известия
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