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В России задумали разрешить ночные ремонты в квартирах 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В России задумали разрешить ночные ремонты в квартирах
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Необходимо разрешить ночной ремонт в новостройках, сданных в эксплуатацию не более полутора лет назад. С такой инициативой выступил вице-спикер парламента Кировской области Роман Титов, передает «ФедералПресс».
«Ситуация объяснимая: когда еще рабочему человеку делать ремонт, как в нерабочее время? Проводя ремонтные работы, пока дом не заселен, человек никому не помешает», — пояснил депутат. Некоторые коллеги с ним не согласились: депутат Татьяна Платунова, в частности, отметила, что некоторые люди делают ремонт в квартире за месяц. Она указала, что полтора года ночных ремонтов — это слишком много.
Квартирные ремонты обсуждались в рамках рассмотрения областного законопроекта о «времени тишины». Титов предложил отнести к запрещенному в темное время суток шум от телевизоров, радио и иных устройств, в том числе размещенных в машинах, киосках и павильонах. Под запрет также попали игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, использование пиротехники, неоднократное срабатывание сигнализации, строительные работы и прочие громкие виды деятельности.
В декабре 2018-го россиянам посоветовали делать ремонты в морозы. Эксперты указали, что зимние работы обойдутся на 5-10 процентов дешевле, чем если бы они были выполнены летом. Разницу в стоимости обеспечивают сезонные скидки (до 15 процентов) на материалы в строительных магазинах и дисконты на услуги, оказываемые ремонтными бригадами.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Роман Титов , ФедералПресс , Кировская Область
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