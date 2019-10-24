В интервью радиостанции «Говорит Москва» певец и шоумен заявил, что обиделся, что его не позвали на международный форум «Россия — Африка».
«Мне обидно, потому что меня не пригласили на форум. Я могу много передать опыта, я могу быть мостом между Африкой и Россией. Раньше Африка больше дружила с Францией, Англией, Испанией, Китаем. Сейчас популярность нашего президента Владимира Путина выросла в Африке. Очень много президентов приехало в Россию, это показывает их уважение. Они все понимают, что Россия — это будущее, а не Франция, Бельгия и Америка. Все они рады увидеть Путина.
Около 100 тысяч студентов получают обучение от бюджета РФ. Многие африканские министры и врачи получили образование в России. Стоит увеличить квоты на обучение африканцев в российских вузах. Российское образование ценится в Африке, учащиеся в России приносят знания и технологии в свою страну. Другие страны, например, Франция и Бельгия, просто смотрят, но ничего не делают, не помогают».
Экономический форум «Россия — Африка» проходит в Сочи 23-24 октября. На форум приехали более 6 тысяч участников из 104 стран мира, в том числе более 40 глав африканских государств. Советник президента России Антон Кобяков сообщил, что общая сумма подписанных контрактов составила более 800 млрд рублей.