В детсадах вводят «налог» за непосещение

С 2020 года в муниципальных детских садах Архангельска начнут взимать плату с родителей, чьи дети не пришли на занятия без уважительной причины. Об этом сообщает 29.ru со ссылкой на администрацию города.

По данным портала, в обычном детсаду «штраф» составит пять рублей за каждый пропущенный день, а в круглосуточном — девять рублей в день. Плату не будут брать, если ребенок не пришел в детсад из-за болезни (его или родителей) или медицинского обследования, если он отдыхает в санатории или на курорте, если отправился с родителями в отпуск. Все эти случаи должны быть подтверждены медсправками, путевками или справками с места работы родителей.

Также пропускать можно будет бесплатно, если в детсаду карантин или ремонт.

По данным 29.ru, взимать плату с родителей решили после проведенного мониторинга. Чиновники выяснили, что в последние семь лет фактическая посещаемость детских садов не превышает 66 процентов. По расчетам властей, за счет дополнительной платы удастся компенсировать траты на покупку средств личной гигиены и других материалов, ежедневно необходимых детсадовцам.

«Комсомольской правде» в администрации города заявили , что эта плата является компенсацией, так как детсады нужно обеспечивать «расходными материалами» вне зависимости от их заполненности.

«Это не штраф и не пени, считаем такие понятия неуместными в данном случае. <…> Мера вынужденная, предполагаем, что она поможет повысить показатель посещаемости детских садов», — заявили чиновники.

В качестве примера они привели расчет посещаемости одного из детских садов. Его должны посещать 507 детей, однако ежемесячно по неуважительной причине 190 из них отсутствуют. Если каждый пропустит 21 день, то сумма набежит 19 950 рублей при затратах на моюще-чистящие средства и инвентарь в 35 тысяч. За счет «прогульщиков» получится компенсировать более половины этих средств.

Как сообщал «Рамблер», издание «Мел» рассказало, за что не должны платить родители в школах. Так, закон «О совершенствовании правового положения государственных (муниципальных) учреждений», вступивший в силу в 2011 году, запрещает брать плату за услуги, которые оказываются в рамках государственного задания за счет бюджета. В законе «Об образовании» сказано, что платным может быть только то, что выходит за рамки образовательного стандарта. Таким образом, деньги на покупку новых парт, ремонт класса, IT-оснащения без договора о добровольных пожертвованиях собирать нельзя.