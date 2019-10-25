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Архангельские детсады намерены штрафовать родителей малышей за пропуски без уважительной причины 

ТК «Звезда» + ещё 1 26 минут назад
В детсадах вводят «налог» за непосещение
Фото: РИА Новости
Деньги пойдут на обеспечение чистоты в дошкольных учреждениях — своего рода «компенсация» за те неоплаченные дни, когда ребенка не было в детском саду.
В Архангельске намерены штрафовать за прогулы малышей в детском саду. Новые правила вводятся с 1-го января. Суммы символические: в обычных садах штраф за отсутствие посещения составит пять рублей в день, а в круглосуточных — девять. Речь идет о пропусках без уважительной причины.
Власти города признаются, что хотят таким образом воспитывать родителей, которые водят детей в дошкольные учреждения только когда захотят. В результате средняя заполняемость групп оценивается лишь в 66%.
«С 1 января 2020 года в дошкольных образовательных учреждениях, находящихся в ведении департамента образования, будет введена плата за непосещение ребенком детского сада без уважительной причины», — приводит сообщение пресс-службы городской администрации сайт «Комсомольской правды».
В то же время, многие семьи не могут отдать ребенка в детский сад, потому что мест на всех не хватает. Сейчас в очереди более семи тысяч человек. Однако насколько законны финансовые методы борьбы за посещаемость — вопрос открытый.
Уточняется, что деньги пойдут на обеспечение чистоты в дошкольных учреждениях — своего рода «компенсация» за те неоплаченные дни, когда ребенка не было в детском саду. Например, при общей наполненности учреждения — 507 детей — даже если около 200 из них пропустят каждый по 21 дню по неуважительной причине, то общая сумма достигнет почти 20 тысяч рублей. В то же время, затраты на моющие и чистящие средства составляет 35 тысяч.
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Комментарии
Общество , Комсомольская правда , Архангельск
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