Лужков объяснил успех супруги

«Она достойна»: Лужков об успехе Батуриной в рейтинге Forbes

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал свою жену Елену Батурину потрясающим и очень эффективным бизнесменом. По его словам, именно эти качества позволили ей в очередной раз возглавить список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

«Я считаю, что она достойна, — она потрясающий бизнесмен, очень эффективный. К сожалению, таких людей сейчас в России не очень принимают, и она вынуждена была — в силу обстоятельств, давления на нее и на семью — вынуждена была со своим бизнесом уйти полностью из России», — сказал Лужков РИА «Новости».

Он заявил, что Россия потеряла Батурину как бизнесмена, и ее пример не единственный.

«Это для России, мне кажется, вещь очень тревожная», — отметил бывший столичный градоначальник.

Ранее журнал Forbes составил ежегодный список самых богатых женщин России. На первое место шестой раз подряд он поместил президента компании Inteco Management Елену Батурину, оценив ее состояние в 1,2 млрд долларов.