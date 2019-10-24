Всех белух из бухты Средняя выпустят на волю

Всех белух из бухты Средняя выпустят на следующей неделе

Все 50 белух из бухты Средняя будут выпущены одной партией на следующей неделе, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"24 октября рабочая группа по планам реадаптации/адаптации морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, консилиума ученых приняла рекомендации о выпуске всех оставшихся в бухте 50 белух одной партией", — сказал собеседник агентства, отметив, что транспортировка состоится уже на следующей неделе.

По его словам, для транспортировки 50 белух специалистами ВНИРО готовятся два научно-исследовательских судна, вернувшихся из научных экспедиций, способных за один рейс принять на борт всех животных.