Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всех белух из бухты Средняя выпустят на следующей неделе 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Всех белух из бухты Средняя выпустят на волю
Фото: ТАСС
Все 50 белух из бухты Средняя будут выпущены одной партией на следующей неделе, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"24 октября рабочая группа по планам реадаптации/адаптации морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, консилиума ученых приняла рекомендации о выпуске всех оставшихся в бухте 50 белух одной партией", — сказал собеседник агентства, отметив, что транспортировка состоится уже на следующей неделе.
По его словам, для транспортировки 50 белух специалистами ВНИРО готовятся два научно-исследовательских судна, вернувшихся из научных экспедиций, способных за один рейс принять на борт всех животных.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
ТАСС: последние новости
В Москве с начала года более 200 тыс. машин переместили на спецплощадки за нарушения В Москве с начала года более 200 тыс. машин переместили на спецплощадки за нарушения Многофункциональный дом культуры открылся в одном из сел Чечни по нацпроекту Многофункциональный дом культуры открылся в одном из сел Чечни по нацпроекту На конкурсе в Крыму виноделы из 20 стран мира представили свою продукцию На конкурсе в Крыму виноделы из 20 стран мира представили свою продукцию
Общество , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-5241
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны40
Раскрыта цель России в Сирии
Раскрыта цель России в Сирии169
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию118
Дело MH17: следствие утаивает детали
Дело MH17: следствие утаивает детали186
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение