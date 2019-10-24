Скончался один из создателей «Голубого огонька»

Подмосковье умер композитор Константин Титар, один из создателей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Титару было 80 лет. По данным «МК», композитор скончался в своем доме в Королеве, где после выхода на пенсию он открыл звукозаписывающую студию.

Тело Титара обнаружила поэтесса, с которой у композитора была назначена встреча для работы над новым диском. Она вызвала врачей, полицию и связалась с его коллегами.

«Медики приехали быстро, но они лишь констатировали его смерть. Теперь и не знаем, что делать. Его родственники — далекие от творчества люди; наверное, студии вскоре придет конец», — рассказала одна из коллег.

По ее словам, студия для Титара была делом всей его жизни. Он вложил в нее много сил и денег, на пенсии продолжал писать музыку для детских спектаклей и местного театра.

Родственники композитора рассказали, что с начала лета он трижды терял сознание, а в последнюю неделю жаловался на боли в сердце. При этом он категорически отказывался от посещения больницы и говорил, что проживет не меньше 99 лет, как и его мать.

Титар окончил музыкальную академию имени Гнесиных. Он был музыкальным редактором Главной музыкальной редакции Центрального телевидения СССР. «Голубые огоньки», «Вечернии мелодии», «Утренняя почта» долгие годы выходили при его участии.