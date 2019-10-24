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Скончался один из создателей «Голубого огонька» 

Рамблер 50 минут назад
Скончался один из создателей «Голубого огонька»
Фото: архив Константина Титара
В Подмосковье умер композитор Константин Титар, один из создателей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Титару было 80 лет. По данным «МК», композитор скончался в своем доме в Королеве, где после выхода на пенсию он открыл звукозаписывающую студию.
Тело Титара обнаружила поэтесса, с которой у композитора была назначена встреча для работы над новым диском. Она вызвала врачей, полицию и связалась с его коллегами.
«Медики приехали быстро, но они лишь констатировали его смерть. Теперь и не знаем, что делать. Его родственники — далекие от творчества люди; наверное, студии вскоре придет конец», — рассказала одна из коллег.
По ее словам, студия для Титара была делом всей его жизни. Он вложил в нее много сил и денег, на пенсии продолжал писать музыку для детских спектаклей и местного театра.
Родственники композитора рассказали, что с начала лета он трижды терял сознание, а в последнюю неделю жаловался на боли в сердце. При этом он категорически отказывался от посещения больницы и говорил, что проживет не меньше 99 лет, как и его мать.
Титар окончил музыкальную академию имени Гнесиных. Он был музыкальным редактором Главной музыкальной редакции Центрального телевидения СССР. «Голубые огоньки», «Вечернии мелодии», «Утренняя почта» долгие годы выходили при его участии.
«Рамблер» сообщал, что 2 октября на 85-м году жизни скончался грузинский композитор Гия Канчели, автор оперы, симфоний, музыки к фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза», «Давай сделаем это по-быстрому» и многим другим.
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Комментарии
Общество , Гия Канчели , Московский комсомолец , Московская область
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