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В МВД рассказали о единственном в России полицейском корги 

РИА Новости 2 часа назад
Единственный в РФ полицейский-корги работает в МВД
Фото: ТАСС
Единственная в России полицейская собака породы корги живет в Нижнем Новгороде и служит в транспортной полиции, где помогает с поиском наркотических веществ, сообщается на сайте Объединенной редакции МВД РФ.
Как следует из сообщения, свою аттестацию к службе корги по кличке Рыжий получил в 2013 году в возрасте двух лет. А уже в 2015 одержал победу по общему курсу дрессировки на чемпионате России.
"Он хоть и не задерживает преступников, но славится в Управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу отменным обонянием и лучше всех распознает наркотические вещества разного вида. Кстати, именно поэтому ему продлили контракт на один год, в то время как обычно собаки уходят "на пенсию" в восемь лет", — сообщается на сайте.
Поначалу Рыжий не был служебным псом и был приобретен его хозяйкой для себя, однако позднее младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы, решила отправить его на работу.
Она также рассказала, что корги не боится ни выстрелов, ни громких хлопков.
"Но у нас была острая необходимость именно наркотики искать, этому его и обучили", — добавила кинолог.
В сообщении подчеркивается, что корги служит отменно и не уступает овчарке. Однако, по словам кинолога, перемещается не так активно, как многие псы — из-за коротких лап.
У необычного полицейского есть своя страничка в сети Instagram, где пес уже приобрел своих поклонников. Его можно найти по запросу "Рыжий Полицейский".
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Общество , МВД
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