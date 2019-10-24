Госдума одобрила законопроект о горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
«Принят законопроект о качественном горячем питании детей в школах», — говорится на сайте нижней палаты парламента.
Как указывается, законопроект вводит понятие «здоровое питание», закрепляет его основные принципы и конкретизирует особенности качественного, безопасного питания учащихся младших классов.
Кроме того, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырьё, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.
Как поясняли авторы проекта, родители смогут проконтролировать детское меню.
При этом родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребёнка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания.
20 сентября в Госдуму был внесён соответствующий законопроект.