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На конкурс «Лидеры России» подали заявки уже больше 2000 югорчан 

Российская Газета 2 часа назад
Югорчане подали 2000 заявок на конкурс «Лидеры России»
Фото: iStock
С момента старта заявочной кампании на конкурс лучших управленцев страны "Лидеры России" подано уже больше 150 тысяч заявок из всех регионов России и даже 60 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров. До конца заявочной кампании остаются считаные дни.
— Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23.59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Кроме основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии", — сообщил Алексей Комиссаров.
28 октября уже начнется дистанционный этап. Участники должны будут пройти ряд тестов на проверку интеллектуальных способностей, общие знания, управленческую готовность и потенциал.
Отметим, югорчане принимают активное участие в третьем сезоне всероссийского конкурса. Вызов лучшим управленцам уже бросили 2236 жителей региона. В их числе Виктор Лучинин из Югорска. В прошлом году он стал полуфиналистом, сейчас перед ним стоит задача выйти в финал, рассказали "РГ" в департаменте общественных и внешних связей Югры.
— Благодаря конкурсу я получил знания, знакомства с новыми интересными людьми, рывок для карьерного развития. Очень запомнился ретест: приблизительно 20 процентов людей, приехавших на полуфинал, возвратились обратно домой. Слишком уж сложная и ответственная стояла задача. Нужно было повторить за четыре часа то, что мы, конкурсанты, делали в течение двух месяцев без перерывов, просто сидя за компьютером. Допустимое отклонение результата — максимум десять процентов. Но я справился. Было очень волнительно, — говорит Виктор Лучинин.
Напомним, губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram призвала югорчан принять участие в "Лидерах России". Глава региона подчеркнула, что всероссийский конкурс — это возможность раскрыть потенциал, найти опытных наставников, научиться ставить и решать задачи:
— Быть участником конкурса "Лидеры России" — большая ответственность. За вами — будущее Югры, — подчеркнула Наталья Комарова.
Всю информацию о конкурсе лучших управленцев страны можно посмотреть на официальном сайте лидерыроссии.рф.
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Комментарии
Общество , Алексей Комиссаров , Наталья Комарова
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