Кучерена прокомментировал слова Сноудена о «ловушке в России»

«На сегодняшний день он (Сноуден) никуда не собирается уезжать, таких планов у него, насколько я знаю, нет», — сказал Кучерена, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Сноуден подавал прошения о предоставлении ему временного убежища в 27 стран мира еще в 2013 году, однако тогда никто из этих стран ему не ответил.

«Недавно вдруг МИД Франции заявил, что они готовы рассмотреть вопрос. Ну, слушайте, ну ради бога, пусть рассматривает вопрос. Эдвард принимает решение, где ему жить, как должна его судьба будет дальше складываться», — отметил Кучерена.

Ранее Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России.

В сентябре он также говорил, что «не выбирал жить в России», однако только Россия не испугалась США, остальные страны отказали ему в убежище.

Кроме того, Сноуден рассказал о своей свадьбе в России и жизни в Москве, упрекнув при этом Запад в непонимании красоты России.