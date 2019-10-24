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Россияне против мегапроекта, который обойдется в триллионы рублей 

Рамблер 21 минуту назад
Россияне против мегапроекта, который обойдется в триллионы рублей
Фото: ТАСС
61% россиян, принявших участие в исследовании Аналитической службы Рамблера, не одобряют осуществление проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая объединит Петербург с Нижним Новгородом через Москву.
33% проголосовавших одобряют строительство данной магистрали, ведь, по их мнению, развитие железнодорожной инфраструктуры необходимо России.
6% опрошенных заявили о том, что их не волнует этот вопрос.
Всего в данном исследовании приняли участие 6236 человек.
В ОАО РЖД заявили, что общая стоимость проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая объединит Петербург с Нижним Новгородом через Москву, составит 2,3 триллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
По расчетам ОАО РЖД, с которыми ознакомилась газета, 1,59 триллиона потребуется на участок Петербург—Москва протяженностью 659 километров, 530 миллиардов потратят на участок Москва—Нижний Новгород в 421 километр, еще 30,6 миллиарда уйдет на проектирование петербуржского участка. При этом 1,695 триллиона от всей суммы составят внебюджетные инвестиции (по большей части инвестиционная программа ОАО РЖД). Еще 600 миллиардов рублей могут предоставить из федерального бюджета.
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Общество , РЖД , Москва , Санкт-Петербург
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