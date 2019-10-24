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Соловьев высмеял украинского «дебила-министра» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова за заявление о том, почему необходимо «брать „черные деньги“.
»А чего вы все с ума сходите? У вас же есть «дебил» по фамилии Милованов. Я цитирую Игоря Валерьевича Коломойского. Плюс сам Милованов сказал, что «да, дебил», — сказал Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия 1».
Он показал фрагмент выступления Милованова, в ходе которого нынешний украинский министр объяснил, почему он «должен брать „черные деньги“ для политической борьбы». «Потому что если я не возьму, я проиграю. Потому что другие используют „черные деньги“ для политической борьбы. И если я проиграю, придут люди хуже меня. И все, я уже часть системы. Но я чуть-чуть лучше, чем они», — заявил Милованов.
«Вы вдумайтесь. Он же кого обучал, депутатов [Верховной рады] будущих? Мало этого, он не просто дебил, он у вас (у Украины — прим. ВЗГЛЯД) дебил-министр. Мало этого, этот дебил-министр обучал депутатов-дебилов, что надо «брать „черные деньги“. Теперь появляется президент [Украины Владимир Зеленский], который, вежливо говоря, утвердил дебила министром, который говорит, что не надо брать „черные деньги“. Мужчина, вы определитесь!» — добавил Соловьев.
Ранее Милованов пошутил, что он дебил и не скрывает этого факта.
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Комментарии
Общество , Видео , Тимофей Милованов , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Верховная Рада
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