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В Ярославле открывается форум «Культура в действии» 

РИА Новости 3 часа назад
В Ярославле открывается форум «Культура в действии»
Фото: РИА Новости
В Ярославле начинает работу III Международный форум "Культура в действии", посвященный частным музеям, сообщают организаторы.
В форуме принимают участие эксперты из восьми стран мира, в том числе Тиму Ахола, главный хранитель Музейного центра Ваприикки (Финляндия), Идиль Дениз Ергун, директор Музея невинности в Стамбуле (Турция), Сэм Хант, попечитель Национального морского музея Корнуолла (Великобритания) и другие.
В течение двух дней спикеры ответят на вопрос о роли независимых музеев в области наследия и обменяются практиками культурного предпринимательства. Также в программе форума — практическая лаборатория "Музей на карте региона: как стать точкой притяжения?".
В этом году "Культура в действии" проходит в партнерстве с IX Международным туристическим форумом Visit Russia.
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Общество , Ярославль
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