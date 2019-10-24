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У россиян доверие сохранилось только к армии, депутаты и правительство — аутсайдеры 

Ura.Ru 1 час назад
У россиян доверие сохранилось только к армии
Фото: РИА Новости
Лидерами рейтинга народного недоверия среди органов власти стали федеральное правительство и Госдума РФ. Соответствующие данные обнародовали социологи «Левада-центра».
«Меньше всего люди доверяют партиям и крупному бизнесу (по 16%), а в число лидеров по недоверию входят правительство (32%) и Госдума (33%). Зато за последние 20 лет регулярно росло доверие россиян к региональным властям (с 19% в 1999 году до 31% в 2019 году)», — цитирует выводы экспертов газета «Ведомости».
Наихудшую динамику среди государственных и общественных институтов за год продемонстрировала церковь: в 2018 году ей доверяли 48% опрошенных, сейчас — 40%. Наибольшее доверие у россиян вызывают президент РФ и армия: несмотря на то, что показатели доверия к этим институтам являются довольно высокими, за последнее время они немного снизились.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг одобрения деятельности российских политиков. Первое место в нем заняли президент России Владимир Путин, чьи показатели выросли до 66,5%, и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (38,8%), напоминает агентство Nation News. В разговоре с «URA.RU» руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов отмечал, что положительные тенденции фиксируются последние две-три недели.
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Общество , Социология , Дмитрий Медведев , Михаил Мамонов , Владимир Путин , Левада-центр , Госдума , ВЦИОМ , Ведомости
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