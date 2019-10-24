У россиян доверие сохранилось только к армии, депутаты и правительство — аутсайдеры

Лидерами рейтинга народного недоверия среди органов власти стали федеральное правительство и Госдума РФ . Соответствующие данные обнародовали социологи «Левада-центра»

«Меньше всего люди доверяют партиям и крупному бизнесу (по 16%), а в число лидеров по недоверию входят правительство (32%) и Госдума (33%). Зато за последние 20 лет регулярно росло доверие россиян к региональным властям (с 19% в 1999 году до 31% в 2019 году)», — цитирует выводы экспертов газета «Ведомости».

Наихудшую динамику среди государственных и общественных институтов за год продемонстрировала церковь: в 2018 году ей доверяли 48% опрошенных, сейчас — 40%. Наибольшее доверие у россиян вызывают президент РФ и армия: несмотря на то, что показатели доверия к этим институтам являются довольно высокими, за последнее время они немного снизились.