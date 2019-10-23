Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Россия 1» объяснила невыход шоу Малахова о смерти рабочих на прииске 

Lenta.ru 1 час назад
Телеканал «Россия 1» объяснил, что не планировал показывать во всех регионах России выпуск шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым про гибель рабочих золотого прииска в Красноярском крае из-за прорыва дамб. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу канала.
По словам представителя «России 1», выход программы был запланирован только на Дальний Восток и Сибирь, но не на Урал и центральную часть России.
«Это нередкая практика для программы Андрея Малахова. Мы ничего не снимали с эфира», — подчеркнули в пресс-службе.
На телеканале уточнили, что про «эту наболевшую тему» на прииске более заинтересованы узнать жители Сибири и Дальнего Востока. Представитель «России 1» также заметил, что разные выпуски «Прямого эфира» в зависимости от региона подготавливаются не впервые.
Ранее городской портал Красноярска «НГС. Красноярск» сообщил, что «Россия 1» отменила показ выпуска «Прямого эфира» про гибель рабочих при прорыве дамб. В программе передач на сайте телеканала указано, что выпуск «Прямого эфира» от 21 октября был посвящен другой теме — смерти выпавшей из окна 25-летней жены полицейского из Тобольска. Позднее выпуск о ЧП в Красноярском крае так и не вышел в эфир центральной части России.
Утром 19 октября незаконные дамбы в Красноярском крае разрушила волна. Смесь из глины, камней и грязи накрыла поселок, где проживали золотодобытчики. В результате погибли 15 человек, пострадали еще 44. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, что привело по неосторожности к смерти двух и более человек. Одного из подозреваемых по делу, начальника участка артели Андрея Еганова, арестовали на два месяца.
Последние новости
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию Власти США объяснили задержание бывшего главы «Курортов Северного Кавказа» Власти США объяснили задержание бывшего главы «Курортов Северного Кавказа» В Британии нашли грузовик с 39 трупами В Британии нашли грузовик с 39 трупами
Комментарии3
Общество , Андрей Малахов , Новосибирский городской сайт , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Астрономы нашли «космического „монстра“ древней вселенной
Астрономы нашли «космического „монстра“ древней вселенной
«Осторожнее»: США предупредили Турцию о России
«Осторожнее»: США предупредили Турцию о России25
В Чехии осквернили памятник Красной армии
В Чехии осквернили памятник Красной армии33
Звезду телевидения СССР заперли в собственной квартире
Звезду телевидения СССР заперли в собственной квартире3
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
«Неминуемая гибель в короткие сроки»10
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
13:32
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение