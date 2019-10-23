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«Надо было пожениться»: Сурикова назвала фиктивным свой второй брак 

Рамблер 1 час назад
Сурикова назвала фиктивным свой второй брак
Фото: ТАСС
Известный режиссер Алла Сурикова призналась в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», что ее второй брак был несчастливым и формальным.
По словам Аллы Суриковой, снявшей такие знаменитые фильмы как «Человек с бульвара Капуцинов», «Искренне Ваш…», «Ищите женщину», ее вторым мужем был звукооператор Евгений. Они познакомились, когда вместе работали над «Ералашем».
«Это был брак за браком. Было такое время, что надо было пожениться на ком-то. Практически не жили никогда вместе. Штамп в паспорте поставили и на этом все. Он мне предложил, я согласилась», — пояснила Алла Сурикова.
Она также отметила, что второго мужа уже нет в живых и не о чем говорить.
«Рамблер» писал, что ранее Алла Сурикова рассказала о травме, которую получила, неудачно упав. По словам режиссера, она сломала плечо, пойдя за покупками в торговый центр.
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Общество , Алла Сурикова
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