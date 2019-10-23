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Косметика дороже Chanel: как умерших готовят к похоронам 

Рамблер 20 минут назад
Косметика дороже Chanel: как умерших готовят к похоронам
Фото: РИА Новости
Сотрудник хирургического центра имени Пирогова Оксана Томилина в интервью «Московскому комсомольцу» рассказала об особенностях работы танатопрактиком (человеком, подготавливающим тела усопших к погребению — прим. ред.) в России. По ее словам, ежедневный труд связан с тяжелыми физическими нагрузками, отравляющими химически веществами и необычными пожеланиями клиентов.
Оксана Томилина уверяет, что к похоронам ее тянуло с детства. Будучи школьницей, она посещала все прощания с умершими родственниками, подробно изучила местное кладбище. В 12 лет хотела устроиться продавцом в магазин ритуальных принадлежностей, но в силу возраста вакансию не заняла.
Впоследствии, получив образование дизайнера, сменила несколько работ, в результате сначала начала трудиться ритуальным агентом, затем получила должность сотрудника медицинского хирургического центра имени Пирогова.
По словам Томилиной, работа танатопрактиком связана с химическими веществами, которые воздействуют на слизистую и легкие, а также с тяжелыми физическими нагрузками: приходится перекладывать тела весом от 50 до 200 килограммов.
Для того, чтобы приготовить тело к погребению используется профессиональная танатокосметика, театральный грим, а также обычные декоративные средства, которыми пользуется большинство девушек обычной жизни.
«Особенность профессиональной танатокосметики — высокая стоимость, дороже люксовых марок вроде Dior и Chanel», — отметила Томилина.
При этом, по словам специалиста, когда приходится проводить бальзамирование на дому, весь инвентарь танатопрактика едва помещается в автомобильный багажник: с собой приходится брать всю косметику (одна спортивная сумка), пластиковый саквояж с химией, футляр с инструментами, средства для дезинфекции помещения, защитный костюм, три вида гипса для посмертных масок и целый арсенал для трупа — дезодоранты, шампуни, краски для волос, парфюм, все для маникюра и педикюра и т.п.
Оксане Томилиной работа с трупами даётся гораздо легче, чем общение с некоторыми живыми родственниками умерших, которые поражают специалистов необычными просьбами.
«Один пожилой мужчина захотел видеть умершую жену-старушку в образе из ее юности. Принес фотографию покойницы в молодости, мини-юбку, туфли на каблуках, голубые тени и розовую помаду в лучших традициях советской моды. Выполнили все пожелания. В день выдачи тела боялись даже сами смотреть на то, что получилось — слишком уж неуместно, со страхом ожидали скандала. Закончилось все благополучно», — вспоминает танатопрактик.
Другому трупу родственники попросили положить подмышку половинку куска хлеба. Специалисты требования клиентов выполнили, но, зачем это было нужно, до сих пор не известно.
Томилина уверяет, что работа с телами умерших не сделала ее циником. Наоборот — она научилась более чутко воспринимать человеческое горе, осознавать ценность жизни. При этом женщина призналась, что совсем не боится смерти. Ей очень интересно, «когда и отчего это произойдёт».
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
Комментарии
Общество , Chanel , Московский комсомолец
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