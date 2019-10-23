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Николай Дроздов рассказал, как Елена Малышева спасла ему жизнь 

Teleprogramma.pro 33 минуты назад
Дроздов рассказал, как Малышева спасла ему жизнь
Фото: РИА Новости
Николая Дроздова в нашей стране знает каждый. Он объездил если не весь мир, то большую его половину и всем без исключения делился со зрителями программы «В мире животных».
Сегодня профессор географического факультета МГУ, несмотря на свой почтенный возраст, ведет активный образ жизни и с удовольствием делится историями прошлых дней.
Одна из них касается Елены Малышевой, которая недавно оказалась в больнице из-за гипертонии, сообщает сайт Радио «КП».
Оказывается, теледоктор спасла известному природоведу жизнь. Это произошло после записи очередной программы, на которой Николай Дроздов пострадал от шипящей гостьи.
«Однажды весной для записи программы я попросил своего приятеля серпентолога привезти в студию парочку гадюк. И одна меня укусила», — рассказывает ведущий.
Место укуса страшно распухло и последствия случайно увидела Елена Малышева. Она начала бить тревогу и настояла, чтобы Дроздова немедленно забрали в больницу на скорой помощи.
Ничего не оставалось, как согласиться и это оказалось самое правильное решение. Врачи в Склифе диагностировали некроз, но своевременное обращение помогло решить проблему. Хотя отметина о встрече с гадюкой осталась на всю жизнь, пишет Экспресс-газета.
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Общество , Елена Малышева , Николай Дроздов , МГУ , Экспресс-газета
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