Канделаки озвучила свой гонорар за корпоратив 

Тина Канделаки дрогнет и проведет корпоратив за 150 тысяч евро, рассказала «Комсомольской правде» она сама.
По словам журналистки и бизнесвумен, она не ведет корпоративы, свадьбы и дни рождения уже примерно семь лет, хотя понимает, что всего за три часа подобной работы может заработать много денег.
«Мне интереснее зарабатывать не на коротком шаге, а вдолгую», — сообщила она.
По словам Канделаки, ныне она не отказывается от двух типов выступлений — лекций на тему ЗОЖ или тренировок для сотрудников компаний и лекций, билеты на которые могут купить все желающие.
Канделаки добавила, что дрогнет и согласится провести корпоратив, свадьбу или день рождения, если ей предложат запредельный гонорар, 150 тысяч евро, а за 50 тысяч предпочтет лекцию, чтение которой еще и развивает.
Летом, как сообщал «Рамблер», работодатель мужа Канделаки Василия Бровко, «Ростех», обнародовал сведения о ее доходах за 2018 год. Их размер превысил 132 миллиона рублей.