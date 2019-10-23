Канделаки озвучила свой гонорар за корпоратив

По словам журналистки и бизнесвумен, она не ведет корпоративы, свадьбы и дни рождения уже примерно семь лет, хотя понимает, что всего за три часа подобной работы может заработать много денег.

«Мне интереснее зарабатывать не на коротком шаге, а вдолгую», — сообщила она.

По словам Канделаки, ныне она не отказывается от двух типов выступлений — лекций на тему ЗОЖ или тренировок для сотрудников компаний и лекций, билеты на которые могут купить все желающие.

Канделаки добавила, что дрогнет и согласится провести корпоратив, свадьбу или день рождения, если ей предложат запредельный гонорар, 150 тысяч евро, а за 50 тысяч предпочтет лекцию, чтение которой еще и развивает.