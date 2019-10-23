«США все больше становятся похожими на СССР»

В РПЦ считают, что США все больше становятся похожими на атеистический СССР

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что США становятся всё более похожими на атеистический Советский Союз из-за отношения к Богу.

Он прокомментировал опубликованные в октябре данные авторитетного американского исследовательского центра Pew Research Center. Согласно его исследованию, число людей в США, относящих себя к христианам, за последние 10 лет сократилось на 12%, а число атеистов и агностиков увеличилось почти на 10%.

"Странно наблюдать, как США постепенно все больше становятся похожими на Советский Союз, который стремился в светлое будущее без Бога", — заявил Легойда в своем Telegram-канале.

Он отметил, что США традиционно были христианской страной, где "никогда не стеснялись декларировать, что Америка уповает на Бога", а президенты США дают присягу, "положив руку на Библию". "Тем печальнее наблюдать тенденцию к сокращению в США числа христиан", — сказал представитель Русской церкви

Легойда связал падение интереса американцев к вере с современной массовой культурой.