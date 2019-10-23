«Отлично хайпанулась»: В клинике ответили избитой блогерше

Косметолог Олеся Соколан назвала пиаром обвинения со стороны блогера Валентины Сидоровой.

Соколан заявила, что не избивала Сидорову, а сама пострадала от ее побоев. По ее словам, 18 октября Сидорова пришла на бесплатную коррекцию после проведенной в другом салоне сети процедуры. Девушка сразу начала выражать недовольство, предъявлять претензии и требовать гарантии, после чего косметолог отказала ей в проведении процедуры и попросила покинуть салон.

После этого клиентка стала кричать, достала телефон и начала снимать происходящее на видео. Соколан попросила не снимать и закрыла лицо руками. В этот момент, по ее словам, блогер накинулась на нее с кулаками.

«Мы упали и ударились обо что-то твёрдое, в результате чего я получила черепно-мозговую травму и травму брюшной стенки живота. Всё это произошло во время моей беременности. Я просила оставить меня в покое, но это было бесполезно. Администраторы вбежали и отцепили от меня гражданку Сидорову. Я убежала в другой кабинет, чтобы спрятаться. Она выбила наличники, и дверь никак не закрывалась», — написала Соколан в Instagram.

Соколан также продемонстрировала направление на госпитализацию с диагнозом угроза прерывания беременности и кровоизлияние в мозг.

Напомним, накануне Instagram-блогер valencia_s111298 обвинила косметолога Олесю Соколан в избиении. По ее словам, после вопроса о безопасности процедуры Соколан в грубой форме рекомендовала ей покинуть салон, а после отобрала телефон и избила ее им.