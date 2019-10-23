Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Отлично хайпанулась»: В клинике ответили избитой блогерше 

Рамблер 41 минуту назад
«Отлично хайпанулась»: В клинике ответили избитой блогерше
Фото: Instagram
Косметолог Олеся Соколан назвала пиаром обвинения со стороны блогера Валентины Сидоровой.
Соколан заявила, что не избивала Сидорову, а сама пострадала от ее побоев. По ее словам, 18 октября Сидорова пришла на бесплатную коррекцию после проведенной в другом салоне сети процедуры. Девушка сразу начала выражать недовольство, предъявлять претензии и требовать гарантии, после чего косметолог отказала ей в проведении процедуры и попросила покинуть салон.
После этого клиентка стала кричать, достала телефон и начала снимать происходящее на видео. Соколан попросила не снимать и закрыла лицо руками. В этот момент, по ее словам, блогер накинулась на нее с кулаками.
«Мы упали и ударились обо что-то твёрдое, в результате чего я получила черепно-мозговую травму и травму брюшной стенки живота. Всё это произошло во время моей беременности. Я просила оставить меня в покое, но это было бесполезно. Администраторы вбежали и отцепили от меня гражданку Сидорову. Я убежала в другой кабинет, чтобы спрятаться. Она выбила наличники, и дверь никак не закрывалась», — написала Соколан в Instagram.
Соколан также продемонстрировала направление на госпитализацию с диагнозом угроза прерывания беременности и кровоизлияние в мозг.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Только начала более-менее четко видеть дисплей телефона и удивилась до чего же народ злой. Люди, кто вас наделил правом судить и угрожать мне, моим родителям, родственникам? Говорят эта «пострадавшая» актриса из Нижневартовска уже ходит интервью раздаёт по Москве со своей мамой, хорошо себя чувствует раз по всей Москве матается. Отлично хайпанулась, любой пиар все-таки пиар …

Публикация от  Сокол тысячелетия (@olecsl)

Напомним, накануне Instagram-блогер valencia_s111298 обвинила косметолога Олесю Соколан в избиении. По ее словам, после вопроса о безопасности процедуры Соколан в грубой форме рекомендовала ей покинуть салон, а после отобрала телефон и избила ее им.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
Комментарии8
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР5
США объяснили задержание экс-главы олимпийской стройки
США объяснили задержание экс-главы олимпийской стройки9
Солнцев раскрыл подробности завещания престарелой жены
Солнцев раскрыл подробности завещания престарелой жены8
Готовил еще взрыв: подробности о теракте в Петербурге
Готовил еще взрыв: подробности о теракте в Петербурге17
Соглашение Путина и Эрдогана унизило США
Соглашение Путина и Эрдогана унизило США517
Видео
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР
00:48
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР
Армия Войска
Кровавая драма: видео с места перестрелки под Ростовом
02:15
Кровавая драма: видео с места перестрелки под Ростовом
Криминал Другое
Появились подробности о состоянии Малышевой
00:58
Появились подробности о состоянии Малышевой
Шоу-бизнес
Крымский мост испытали гружеными вагонами
04:04
Крымский мост испытали гружеными вагонами
Общество
«Встрял в скандал»: куда Зеленский поведет Украину
04:24
«Встрял в скандал»: куда Зеленский поведет Украину
В мире Конфликты
Посол США на Украине сдал Трампа
05:53
Посол США на Украине сдал Трампа
В мире
В США задержан экс-глава олимпийской стройки
00:54
В США задержан экс-глава олимпийской стройки
Происшествия
Россияне появились на границе Сирии и Турции
01:33
Россияне появились на границе Сирии и Турции
Армия
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
05:49
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение