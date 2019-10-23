«Отлично хайпанулась»: В клинике ответили избитой блогерше 

Косметолог Олеся Соколан назвала пиаром обвинения со стороны блогера Валентины Сидоровой.
Соколан заявила, что не избивала Сидорову, а сама пострадала от ее побоев. По ее словам, 18 октября Сидорова пришла на бесплатную коррекцию после проведенной в другом салоне сети процедуры. Девушка сразу начала выражать недовольство, предъявлять претензии и требовать гарантии, после чего косметолог отказала ей в проведении процедуры и попросила покинуть салон.
После этого клиентка стала кричать, достала телефон и начала снимать происходящее на видео. Соколан попросила не снимать и закрыла лицо руками. В этот момент, по ее словам, блогер накинулась на нее с кулаками.
«Мы упали и ударились обо что-то твёрдое, в результате чего я получила черепно-мозговую травму и травму брюшной стенки живота. Всё это произошло во время моей беременности. Я просила оставить меня в покое, но это было бесполезно. Администраторы вбежали и отцепили от меня гражданку Сидорову. Я убежала в другой кабинет, чтобы спрятаться. Она выбила наличники, и дверь никак не закрывалась», — написала Соколан в Instagram.
Соколан также продемонстрировала направление на госпитализацию с диагнозом угроза прерывания беременности и кровоизлияние в мозг.
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Только начала более-менее четко видеть дисплей телефона и удивилась до чего же народ злой. Люди, кто вас наделил правом судить и угрожать мне, моим родителям, родственникам? Говорят эта «пострадавшая» актриса из Нижневартовска уже ходит интервью раздаёт по Москве со своей мамой, хорошо себя чувствует раз по всей Москве матается. Отлично хайпанулась, любой пиар все-таки пиар …
Напомним, накануне Instagram-блогер valencia_s111298 обвинила косметолога Олесю Соколан в избиении. По ее словам, после вопроса о безопасности процедуры Соколан в грубой форме рекомендовала ей покинуть салон, а после отобрала телефон и избила ее им.