Сванидзе рассказал о планах по работе с новым главой СПЧ

Член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе рассказал о планах по работе с новым главой СПЧ. "Мы еще не общались, но договорились встретиться и поговорить", — рассказал Сванидзе "Газете.Ru". "Я думаю, что какие темы есть, такие и останутся, но это моя позиция, а может быть, у председателя другая позиция", — уточнил он. Сванидзе напомнил, что сейчас является председателем постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности: "То есть скажем, все выступления, наблюдение за ними, оценка их, выводы — это все по моей части". "Пока больше ничего сказать не могу", — резюмировал он.

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