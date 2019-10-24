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Сванидзе рассказал о планах по работе с новым главой СПЧ 

Газета.Ru + ещё 5 50 минут назад
Сванидзе рассказал о планах по работе с новым главой СПЧ
Фото: РИА Новости
Член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе рассказал о планах по работе с новым главой СПЧ.
"Мы еще не общались, но договорились встретиться и поговорить", — рассказал Сванидзе "Газете.Ru".
"Я думаю, что какие темы есть, такие и останутся, но это моя позиция, а может быть, у председателя другая позиция", — уточнил он.
Сванидзе напомнил, что сейчас является председателем постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности:
"То есть скажем, все выступления, наблюдение за ними, оценка их, выводы — это все по моей части".
"Пока больше ничего сказать не могу", — резюмировал он.
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Общество , Николай Сванидзе , Совет по правам человека , Газета.Ru
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