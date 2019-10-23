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Экологи потребовали остановить ввоз радиоактивных отходов из Германии в Россию 

Рамблер + ещё 14 6 часов назад
Эксперт высказался о ввозе в Россию радиоактивных отходов
Фото: РИА Новости
Западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» из Германии. Об этом заявило российское отделение Greenpeace.
По данным экологов, с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 000 тонн побочных продуктов обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций, так называемых урановых «хвостов».
«Это подтверждается документом правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, который оказался в распоряжении российского отделения Greenpeace и «Экозащиты!»», — отмечается в сообщении.
Экологи отметили, что, по данным немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн урановых «хвостов», потребовав прекратить импорт отходов в Россию.
«Рамблер» писал, что ранее российское отделение Greenpeace в своем докладе назвало компании-лидеры по загрязнению природы пластиковыми упаковками. По данным экологов, среди лидеров — Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Coca-Cola и Mondelez.
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Комментарии1
Общество , Procter & Gamble , Coca-Cola , Германия
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