Эксперт высказался о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Экологи потребовали остановить ввоз радиоактивных отходов из Германии в Россию

Западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» из Германии . Об этом заявило российское отделение Greenpeace.

По данным экологов, с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 000 тонн побочных продуктов обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций, так называемых урановых «хвостов».

«Это подтверждается документом правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, который оказался в распоряжении российского отделения Greenpeace и «Экозащиты!»», — отмечается в сообщении.

Экологи отметили, что, по данным немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн урановых «хвостов», потребовав прекратить импорт отходов в Россию.