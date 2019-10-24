Глава Минприроды России сравнил Африку с Арктикой

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что Африка и Арктика схожи тем, что имеют сложные климатические условия и обладают богатым запасом полезных ископаемых.

Выступая на форму Россия-Африка в Сочи , глава ведомства также указал на схожесть континентов в том, что туда сложно привлечь добывающие компании инвестиции.

Выходят инвесторы, они понимают сложность добычи, для них абсолютно незнакомая страна. То же самое было и в Арктике, — цитирует министра корреспондент News.ru.

Ранее президент Уганды Йовери Мусевени назвал Африку «правильным местом» для вложения средств. Он призвал российские компании инвестировать в континент и заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с РФ в газовой сфере и атомной энергетике, писал News.ru.