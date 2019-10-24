Силовики задержали защитника Шиеса по уголовному делу

Экологический активист Михаил Габов, участвующий в протестах против строительства хранилища мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области , задержан силовиками на 48 часов до суда по мере пресечения. В чём его подозревают, неизвестно.

Как передаёт «Росбалт» со ссылкой на другого активиста Ивана Иванова , 23 октября в квартире Габова в Сыктывкаре прошёл обыск, после которого мужччину увезли в Яренск Архангельской области, где водворили в изолятор.

По мнению товарищей Габова, активиста задержали за инцидент, произошедший в июне. Тогда во время стычки противников строительства мусорного объекта и охранников был распылён газовый баллончик и заведено уголовное дело по статье «побои».