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Силовики задержали защитника Шиеса по уголовному делу 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Силовики задержали защитника Шиеса
Фото: News.ru
Экологический активист Михаил Габов, участвующий в протестах против строительства хранилища мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области, задержан силовиками на 48 часов до суда по мере пресечения. В чём его подозревают, неизвестно.
Как передаёт «Росбалт» со ссылкой на другого активиста Ивана Иванова, 23 октября в квартире Габова в Сыктывкаре прошёл обыск, после которого мужччину увезли в Яренск Архангельской области, где водворили в изолятор.
По мнению товарищей Габова, активиста задержали за инцидент, произошедший в июне. Тогда во время стычки противников строительства мусорного объекта и охранников был распылён газовый баллончик и заведено уголовное дело по статье «побои».
Как писал News.ru, 23 октября силовики из Росгвардии Республики Коми прибыли к станции Шиес. Они оцепили территорию, на которой проходят акции протеста против строительства свалки для московского мусора. Позднее выяснилось, что это было необходимо для того, чтобы обеспечить доставку двух цистерн с бензином и самосвала с углём на стройку.
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Комментарии
Общество , Иван Иванов , Росгвардия , Росбалт , Архангельская Область , Москва
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