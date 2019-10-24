В Чечне позаботились о культурном досуге селян

В селе Бачи-Юрт Курчалоевского района Чечни открыли многофункциональный дом культуры. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в здании, рассчитанном на 200 посетителей, присутствует библиотека, репетиционный зал, а также кабинеты для кружков. «Новый дом культуры станет прекрасным местом для проведения культурного досуга местных жителей», — подчеркнул глава района Хамзат Кадыров.

По его словам, ранее в селе не было подобного учреждения, в то время как в других районах региона они успешно развиваются и способствуют воспитанию подрастающего поколения «в духе лучших обычаев и традиций народа».

В текущем году в республике также предполагается построить еще четыре культурных заведения, провести модернизацию двух центров. Всего на эти цели направят порядка 195 миллионов рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.