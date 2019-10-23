Канделаки спит в капе

Журналистка и бизнесвумен опровергла слухи о том, что выглядит моложе своих лет благодаря перенесенным пластическим операциям.

«Ты от пластической хирургии никуда не уйдешь. Это все желательно после определенного возраста. И явно не в мои 43», — заявила она.

Свой «результат» она объяснила исправлением прикуса, который, будучи правильным, «как выяснили ученые», дает лучшие результаты, чем пластика. Канделаки рассказала, что в течение двух лет носила железные брекеты, в результате чего прикус был исправлен, а форма лица стала лучше.

«Я не просто поправила прикус, я сплю только в капе», — добавила она.

Канделаки заверила, что ее мужа это уже перестало беспокоить. Кроме того, она призналась, что не увлечена инъекционной медициной, а ее холодильник полон косметики.