Россиянам стоит приготовиться жить без «Фейсбука»

Россия неизбежно вмешается в предстоящие в США президентские выборы. По крайней мере, в это верит один из самых влиятельных людей в мировой высокотехнологической индустрии, глава компании «Фейсбук» Марк Цукерберг . Почему он делает столь радикальные заявления — и какие последствия в связи с этим могут ожидать рядовых пользователей «Фейсбука» в России?

Основатель и бессменный руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о неминуемом вмешательстве России, Китая Ирана в американские президентские выборы в 2020 году.

«Мы видим сейчас, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы. Одна из причин моей уверенности относительно 2020 года кроется в том, что мы с 2016 года сыграли роль в защите от вмешательства во все важные выборы — во Франции, Германии, в ЕС в целом, в Индии, Мексике и Бразилии», — поведал миллиардер.

Вице-президент Facebook Гай Розен привел пример того, как Facebook не покладая рук сражается с трехглавой российско-иранско-китайской гидрой:

«Мы в последние три года проводили работу по идентификации новых возникающих угроз и нейтрализации скоординированного неавторизованного поведения на наших платформах. Только за минувший год мы устранили более 50 таких сетей, во многих случаях в преддверии крупных демократических выборов. В рамках попыток противодействовать зарубежным кампаниям влияния этим утром мы удалили четыре отдельные группы аккаунтов и страниц в Facebook и Instagram. Три из них имели иранское происхождение, одна — российское», — написал он в понедельник вечером.

Розен не уточнил, какая группа российских аккаунтов имеется в виду. Но, по совпадению, на прошлой неделе была удалена группа Russia Beyond, которая рассказывала о традиционной русской еде, а как раз в понедельник был наложен запрет на распространение в Facebook новостной ленты англоязычной версии сайта «Православие.Ru» — Orthochristian.com. Как русская кулинария и православный сайт угрожают американским выборам — представить сложно.