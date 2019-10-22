Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи Иркутской области не получали положенную по указам Путина зарплату 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Зарплата врачей в Иркутской области не соответствует указам Путина
Фото: РИА Новости
Почти половина врачей, работающих в Иркутской области, не получала в 2018 году зарплату, соответствующую указу президента России Владимира Путина, заявил генеральный директор НПЦ «Госучет» Роман Ерженин.
Согласно майскому указу от 2012 года, к прошлому году средняя зарплата врачей должна была достичь 200% от средней зарплаты по региону. Врачи в Прибайкалье должны были получать 73 тыс. 826 рублей при средней зарплате 36 тыс. 913 рублей. Исследование Ерженина гласит, что повезло увидеть такие деньги лишь 47,6% специалистов — 3 тыс. 990 гражданам. Такая же ситуация и со средним медперсоналом, который должен зарабатывать 100% от средней зарплаты по области. Свои 36 тыс. 913 рублей получали лишь 54% или 11 тыс. 194 человека, сообщает Babr24.
Ерженин отправил данные об исполнении указа спикеру местного Заксобрания Сергею Соколу. Ознакомившись с информацией, парламентарии направили их в региональную прокуратуру.
На сайте минздрава Иркутской области указано, что зарплата врачей с 2015 по 2018 год выросла с 48,2 до 72,3 тыс. рублей, а зарплата среднего медперсонала — с 26 до 36 тыс. рублей. По словам Ерженина, сведения эти достоверные, но учитывают среднюю зарплату по всем медучреждениям в области, поэтому говорить об исполнении указа совсем некорректно.
В НПЦ «Госучет» выяснили, что минимальная зарплата, которую получают врачи Прибайкалья, составляет 34,4 тыс. рублей, а максимальная равняется 106 тыс. рублей. Самая высокая зарплата у медсестер — 56,5 тыс. рублей, а самая низкая — 25,3 тыс. рублей.
Между тем, в начале октября губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заработавший в 2018 году более 5,5 млн рублей, внес на рассмотрение парламента региона законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44% — с 18,8 тыс. рублей до 27,2 тыс. рублей.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса Собчак поняла, зачем Захарову «держат в МИДе» Собчак поняла, зачем Захарову «держат в МИДе» Глава Башкирии решил заранее бороться с новогодним пьянством Глава Башкирии решил заранее бороться с новогодним пьянством
Комментарии
Общество , Сергей Левченко , Владимир Путин , Сергей Сокол , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С подавшего сигнал SOS ледокола эвакуировали человека
С подавшего сигнал SOS ледокола эвакуировали человека
Бузова потратила 120 миллионов на квартиру в Москве
Бузова потратила 120 миллионов на квартиру в Москве8
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили77
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста38
Турецкие войска в Сирии: Россия сделала заявление
Турецкие войска в Сирии: Россия сделала заявление31
Видео
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
05:49
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
В мире
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
01:10
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
Общество
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
00:06
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
Политика
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
01:03
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
Происшествия Статьи
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
00:49
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
Происшествия Ближний Восток
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
03:54
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
Политика
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
00:38
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
Происшествия
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
00:41
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение